Haberler

Bitlis'te Düğün Konvoyunda Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Bitlis'te Düğün Konvoyunda Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak 4 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düğün konvoyunda yer alan bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Bir düğün konvoyunda bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BY 936 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk kez' diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek konut müjdesi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek tarifi veren Bennu Gerede'nin takipçisine verdiği şaşırtıcı yanıt

Bennu Gerede'ye cinsel içerikli soru! Verdiği yanıt bir hayli şaşırttı
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.