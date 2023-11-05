Bitlis'te Dini Nikahlı Eşin Ailesi Tarafından Öldürülen Kadının Cesedi Parçalanarak Yakıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir kadının dini nikahlı eşinin ailesi tarafından öldürülüp cesedinin parçalanarak yakıldığı olayda, 5 kişi tutuklandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir şahsın dini nikahlı eşinin ailesi tarafından öldürüldükten sonra cesedinin parçalanarak yakılması ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, olay 25 Ekim'de Güroymak ilçesine bağlı Aşağıkolbaşı köyünde yaşandı. Güroymak doğumlu olup Almanya vatandaşı olan N.G., Aşağıkolbaşı köyünde ikamet eden dini nikahlı eşinin ailesinin evine gitti. Gece yanındaki kişilerle birlikte araca binerek evden ayrılan N.G'den uzun bir süre haber alınamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesi tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan aile üyelerinin ifadeleri neticesinde kayıp N.G.'nin öldürüldükten sonra cesedinin parçalanıp yakılarak Nemrut Dağı eteklerine atıldığı tespit edildi. Cesedine ulaşılan N.G.'nin av tüfeği ile öldürüldükten sonra 5 parçaya bölünüp yakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 zanlı, "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. - BİTLİS