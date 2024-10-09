Bitlis'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bitlis'in Hizan ilçesinde traktör şarampole yuvarlanarak devrildi. Sürücü Eyüp Yalçın (47) traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre kaza, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köy yolunda meydana geldi. Merkeze bağlı Yolalan beldesinden köyüne doğru gitmekte olan Eyüp Yalçın (47) yönetimindeki traktör şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalarak sıkışan Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Yalçın sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS