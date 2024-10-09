Bitlis'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köy yolunda meydana geldi. Merkeze bağlı Yolalan beldesinden köyüne doğru gitmekte olan Eyüp Yalçın (47) yönetimindeki traktör şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalarak sıkışan Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Yalçın sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS