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Bitlis'te Devriilen Tırda 3 Yaralı

Bitlis'te Devriilen Tırda 3 Yaralı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde virajı alamayan bir tır devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde virajı alamayan tır devrilirken içerisindeki 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gabanlar mevkiindeki Seyri Cevaz Tesisler yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AUY plakalı tır, virajı alamayarak yan yattı. Çevredekiler haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla birlikte hemen yardıma koştuklarını ifade eden Engin Göksoy, "Tesiste çalışırken bir anda büyük bir gürültü duyduk. Hemen çalışanlarımızla birlikte olay yerine koştuk. Virajı alamayan tır yan yatmıştı. O anda 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdik. Gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı hastaneye götürdü" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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