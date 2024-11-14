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Bitlis'te Dereye Düşen Kınalı Keklik Kurtarıldı

Bitlis'te Dereye Düşen Kınalı Keklik Kurtarıldı
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Bitlis'in merkezinden geçen dereye düşen kınalı keklik, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kanadı kırık olduğu tespit edilen keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek ve tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

Bitlis'te dereye düşen kınalı keklik, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bitlis'in merkezinden geçen dereye düşen kınalı kekliği gören vatandaşlar, kurtarma çalışması başlattı. Dereye inen vatandaşlar, kanadı kırık olduğu tespit edilen kekliği sudan çıkardı. Kekliğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtilirken, dere kenarında toplanan kalabalık ise keklik kurtarma operasyonunu film izler gibi izledi. Tedavi sürecinin ardından kekliğin doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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