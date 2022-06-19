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Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis merkezde bulunan dere yatağında çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Bitlis merkezde bulunan dere yatağında çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine merkeze bağlı Alaniçi köyü civarında bulunan dere yatağında çürümüş. bir erkek cesedinin olduğu ihbarı verildi. İhbarı değerlendirmek için bölgeye giden jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Dere yatağında yapılan incelemede cesedin Afganistan uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, cesedin ne zamandan beri dere yatağında olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Ceset Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Bitlis 3. Sayfa Haberler

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