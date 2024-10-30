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Bitlis'te DEAŞ Mensubu Şüpheli Yakalandı

Bitlis'te DEAŞ Mensubu Şüpheli Yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan bir DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı. Operasyonda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Tatvan'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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