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Bitlis'te Çocuklara Ait Müstehcen Görüntüleri Depolayan 6 Şahıs Yakalandı

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Bitlis'te düzenlenen operasyonda, çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depolayan ve sosyal medya platformlarında paylaşan 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çocuklara ait müstehcen görüntüleri depolayan 6 kişi yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çocuklara ait müstehcen görüntüleri depolayan 6 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depoladığı ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinde paylaştığı tespit edilen 6 hedef şahsa operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında; ilimiz merkezli Tatvan ve Güroymak ilçeleri olmak üzere çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depoladığı ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinde paylaştığı tespit edilen 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Bitlis'te Çocuklara Ait Müstehcen Görüntüleri Depolayan 6 Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - 3.Sayfa
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