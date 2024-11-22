Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Çocuk Müstehcenliği Üzerine Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Bitlis'te Çocuk Müstehcenliği Üzerine Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyallerde depolayan 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depolayan 6 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depoladığı ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinde paylaştığı tespit edilen 6 şüpheliye operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında; ilimiz merkezli Tatvan ve Güroymak ilçeleri olmak üzere çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depoladığı ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinde paylaştığı tespit edilen 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.