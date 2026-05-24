Tatvan-Van Karayolu'nda korkutan kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza, Tatvan–Van Karayolu üzerinde Bolalan Köyü mevkiinde yaşandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaza, Tatvan–Van Karayolu üzerinde, Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bolalan Köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. idaresindeki 63 AFJ 946 plakalı çekici, Van-Tatvan istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen A.P. yönetimindeki 25 AP 091 plakalı araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler İ.Ç. ve A.P. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A., E.E.A., M.P. ve Y.A.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
