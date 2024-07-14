Bitlis'te Bisiklet Kazası: Çocuk Ağır Yaralandı

Bitlis'te bisiklet sürdüğü esnada dengesini kaybeden çocuk istinat duvarından aşağıya düşerek ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, önceki gün Bitlis merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Bisikletiyle yolda tur atan 12 yaşındaki U.A.B. dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan görüntülerde U.A.B.'nın bisikletiyle kafa üstü yere çakılıp ağır şekilde yaralandığı görüldü. Yere düştükten sonra hareketsiz şekilde kaldığı görülen U.A.B.'yı şans eseri düştüğü esnada yoldan geçen bir araç sürücüsü fark ederek müdahale etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan U.A.B. ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan U.A.B.'nın tedavi ve takibini gerçekleştiren beyin cerrahı ve aynı zamanda hastane Başhekimi Gökmen Reyhanlı, hastanın entübeli ve ağır olarak hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtti. - BİTLİS