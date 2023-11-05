Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir kişinin öldürülüp cesedinin yakıldığı olayda, 5 şüpheli tutuklandı. Alman vatandaşı olan N.G'nin dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Bitlis'te bir kişinin öldürülüp cesedi yakıldı, 5 şüpheli tutuklandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra cesedini yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alman vatandaşlığı olan ve 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtilen N.G'nin yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda N.G'nin öldürülüp cesedinin 5 parçaya bölünerek yakıldığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe, "tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan N.G'nin, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ve cesedinin 5 parçaya bölünerek yakıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine, N.G'nin dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alınmıştı.???????