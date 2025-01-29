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Bitlis'te Ayakkabı Tabanında Eroin Ele Geçirildi

Bitlis'te Ayakkabı Tabanında Eroin Ele Geçirildi
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Bitlis'te yapılan bir üst aramasında, bir şahsın ayakkabı tabanında yaklaşık 500 gram eroin maddesi bulundu. Şahıs tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir şahsın yapılan üst aramasında, ayakkabı tabanında eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan ilçesinde icra edilen faaliyette, E.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, giymiş olduğu ayakkabı tabanında 4 adet paketler halinde yaklaşık 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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