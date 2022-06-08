Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Tatvan karayolunun 10'ncu kilometresinde bulunan Rahva düzlüğünde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Salih Hancı hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin aracı ile çarpması sonucu ağır yaralanan Hancı'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title