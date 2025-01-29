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Bitlis'te Araç Lastiğinden 5 Kilo Metamfetamin Çıktı

Bitlis'te Araç Lastiğinden 5 Kilo Metamfetamin Çıktı
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada 5 kilo 114 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yol kontrolleri esnasında yapılan aramada, araba lastiğinin içinden 5 kilo 114 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde durdurdukları araçta narkotik köpeği "Gill" ile arama yaptı. Köpeğin aracın lastiğine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın lastiğinin içerisine zulalanmış 5 kilo 114 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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