Bitlis'te araç çukura düştü, 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde alt zemin çukuruna düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Doğumevi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GLS 48 plakalı Audi marka araç, yapımı devam eden alt zemin çukuruna düştü. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve arama kurtarma ekipleri, araçtaki 3 vatandaşı sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkardı. Yaralılar en yakın hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS