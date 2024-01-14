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Bitlis'te Ambulans Karla Saplandı

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Bitlis'in Hizan ilçesine hasta almaya giden ambulans, karla kaplı yolda saplandı. Sağlık çalışanları uzun uğraşlar sonucu ambulansı çıkardı ve hastayı hastaneye götürdü.

Bitlis'in Hizan ilçesine hasta almaya giden ambulans, kara saplanarak bir süre yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesine bağlı Köçyiğit köyünde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası vatandaş rahatsızlanınca ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaya müdahale etmek için hızla bölgeye giden 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans karla kaplı yolda kayarak kara saplandı. Ellerine kürekleri alan sağlık çalışanları, uzun uğraşlar sonucu ambulansı saplandığı yerden çıkardı. Sağlık çalışanları daha sonra hastayı alarak Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesine getirdi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerimiz tarafından Hizan'a bağlı Koçyiğit köyünde yoğun kar yağışı sebebiyle zor şartlar altında sağlık kurumuna ulaşmakta zorlanan 80 yaşındaki tansiyon hastamızın evde ilk müdahalesi yapılarak, vatandaşımızın kısa süre içerisinde Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine nakli sağlandı" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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