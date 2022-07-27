Bitlis'te 412 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Bitlis'te 412 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'te 412 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde yapılan aramalarda 412 gram metamfetamin ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde yapılan aramalarda 412 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerimizce durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden N.Ö. ve F.O. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde 412 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir." - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tatvan Bitlis 3. Sayfa Haberler

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