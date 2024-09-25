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Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Çatlaklar Belirginleşti

Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Çatlaklar Belirginleşti
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Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştuğu tespit edildi. AFAD ekipleri incelemelere devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Yumrukaya köyündeki bazı evlerde çatlak oluştuğu tespit edildi.

Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde saat 12.50'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı deprem sonrası AFAD ekipleri hemen Yumrukaya köyüne sevk edildi. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde bazı evlerde çatlak oluştuğu belirlendi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı depremi ardından Yumrukaya köyünde ekiplerin incelemeleri devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afet Güvenlik 3-sayfa Tatvan Deprem bitlis Sağlık AFAD

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