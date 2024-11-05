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Bitlis'te 250 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te 250 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla bebek pudrası ile karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından bebek pudrası ile karıştırılmış 250 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, "Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar neticesinde tespit edilen tır içerisinde bebek pudrasına karıştırılmış şekilde 250 kilo Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Tır sürücüsü M.E. isimli şahıs çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ahlat T Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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