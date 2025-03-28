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Bitlis'te 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bitlis'te 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Operasyon sonrası adli işlemler başlatıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Suç Araştırma Dedektiflerince' yapılan operasyonda kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş tutuklama kararı olan şahıs yakalanmış olup adli işlemlerine başlanıldığı bildirildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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