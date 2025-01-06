Bitlis'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.
Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan planlı faaliyet kapsamında; Tatvan ilçe kırsalında yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı; asayiş, huzur ve güvenliğin sağlanması maksatlı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimiz genelinde düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile olan mücadelemiz azim ve karalılıkla sürecektir" denildi. - BİTLİS