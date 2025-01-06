Bitlis'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan planlı faaliyet kapsamında; Tatvan ilçe kırsalında yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı; asayiş, huzur ve güvenliğin sağlanması maksatlı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimiz genelinde düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile olan mücadelemiz azim ve karalılıkla sürecektir" denildi. - BİTLİS