Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yol kontrolleri esnasında durdurulan tırda yapılan aramada, özel bir bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tatvan ilçesi girişinde bir otomobili ve arkasından gelen tırı durdurdukları belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontrollerde çekici aracın dorse kısmına yapılan zula içerisinde 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatını organize ettiği belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri yapılması için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 4 kişiden 3'ü tutuklandı" denildi. - BİTLİS