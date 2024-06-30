Bitlis'te 22 yaşındaki genç dereye girerken boğuldu

Bitlis'te 22 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Karakolu yakınlarındaki dereye serinlemek üzere giren Fırat Gümüşboa (22) bir süre sonra suda kayboldu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Bitlis ve Siirt AFAD ekipleri ile Jandarma sevk edildi.

Vatandaşların yoğun çabası sonucu sudan çıkarılan Fırat Gümüşboğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Gümüşboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesine götürüldü. - BİTLİS