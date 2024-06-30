Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te 22 yaşındaki genç dereye girerken boğuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde serinlemek için dereye giren 22 yaşındaki genç, sudan çıkarıldığında hayatını kaybetmişti.

Bitlis'te 22 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Karakolu yakınlarındaki dereye serinlemek üzere giren Fırat Gümüşboa (22) bir süre sonra suda kayboldu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Bitlis ve Siirt AFAD ekipleri ile Jandarma sevk edildi.

Vatandaşların yoğun çabası sonucu sudan çıkarılan Fırat Gümüşboğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Gümüşboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesine götürüldü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Bitlis Sudan Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title