Bitlis'te 2 kilo 16 gram Metanfetamin ele geçirildi - Haberler

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Bitlis'te 2 kilo 16 gram Metanfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te 2 kilo 16 gram Metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü personelinin durdurdukları araç içinde yapmış olduğu aramada 2 kilo 16 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü personelinin durdurdukları araç içinde yapmış olduğu aramada 2 kilo 16 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin müşterek çalışmaları kapsamında, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 2 kilo 16 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili M.E. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis'te 2 kilo 16 gram Metanfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Tragger, Bitlis, 3. Sayfa, Haberler

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