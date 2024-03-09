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Bitlis'te 18 organizatör ile 197 göçmen yakalandı

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Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 aylık çalışmalar sonucunda 18 organizatör ile 197 göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörler adli makamlara sevk edilirken, göçmenler sınır dışı işlemleri için göç idaresine teslim edildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 aylık çalışmaları neticesinde 18 organizatör ile 197 göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Bitlis merkez ve Tatvan ilçe kırsallarında ay ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 18 organizatör ile 174 Afganistan, 18 Suriye, 3 Bangladeş, 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 197 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 18 organizatör adli makamlara sevk edilmiş olup, 7 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 197 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bitlis Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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