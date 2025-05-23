Bitlis'te 18 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bitlis'te 18 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, dere kenarına gizlenmiş 18 kilo toz esrar bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde dere kenarına gizlenmiş 18 kilo esrar maddesi dedektör köpek tarafından bulundu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, dere kenarına otların arasına gizlemiş vaziyette 18 kilo toz esrarın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis merkezde dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18.2 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturmaya başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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