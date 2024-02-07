Bitlis'te 11 yıldır aranan şahıs yakalandı

Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mutki'de yapılan operasyonda, 11 yıldır 'kasten öldürme' suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs, tutuklu olarak yargılanmak üzere Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS