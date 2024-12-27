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Bitlis'te 11 Hırsızlık Olayıyla İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bitlis'te 11 Hırsızlık Olayıyla İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Bitlis'te jandarma ekipleri, son günlerde meydana gelen toplam 11 hırsızlık olayı ile ilgili yürüttükleri çalışmalarda 4 kişiyi gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin piyasa değeri 1 milyon TL olarak açıklandı.

Bitlis'te jandarma ekipleri son günlerde meydana gelen 11 hırsızlık olayı ile ilgili başlattığı çalışmalarda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kasım-Aralık 2024 tarihleri arasında Bitlis merkez ile Tatvan, Mutki, Hizan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde meydana gelen toplam 11 hırsızlık olayı ve Ahlat ilçesinde meydana gelen 4 tarladan hırsızlık olayında piyasa değeri 1 milyon TL olan 72 adet akü, çeşitli miktarlarda trafo ve sondaj malzemelerinin çalınması olayı meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Asayiş Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda 24.12.2024 tarihinde tespit edilen 4 şahıs çalınan ve suçta kullanılan malzemeler ile birlikte yakalandı. Şahıslar Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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