Bitlis'te 10 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mutki ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda; 10 kilo 200 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS