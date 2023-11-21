Bitlis'te 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin Mutki ilçesine düzenledikleri operasyonda 10 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele' çalışmaları kapsamında Mutki ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 kilo 200 gr skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli bir kişi gözaltına alındı.