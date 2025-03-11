Bitlis'te 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda, Afganistan ve Bangladeş uyruklu toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edildi.
Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6-7 Mart 2025 tarihleri arası göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Afganistan uyruklu 6, Bangladeş uyruklu 4 olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi" denildi. - BİTLİS