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Bitlis'te 1 Ton 100 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 1 ton 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çeşitli malzemeler ve ruhsatsız silahlar da bulundu.

Bitlis'te jandarma ekipelri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan duyum üzerine yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Çalıdüzü köyünde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde icra edilen operasyon sonucunda piyasa değeri 2 milyon TL olan, 1 ton 100 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 400 adet doluma hazır boş makaron, 1 adet elektronik terazi, 1 adet el terazisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tüfek dürbünü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Bitlis Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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