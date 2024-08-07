Bitlis-Tatvan karayolunda trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

Bitlis- Tatvan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Bitlis karayolu Benekli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 13 AAC 084 plakalı otomobil, önünde seyreden 25 NC 607 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 13 AAC 084 plakalı araçta yolcu olarak bulunan R.E. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.E.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk etti.

Kaza sonrası karayolunda kısa süreliğine trafik akışı yavaşladı. Trafik ekipleri, kazaya ilişkin incelemelerde bulunarak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BİTLİS