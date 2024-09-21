Üye Girişi
Haberler

Bitlis-Siirt Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bitlis-Siirt Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis-Siirt kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 otomobilin karıştığı olayda 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bitlis-Siirt kara yolunda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerine doğru Bitlis il sınırında meydana geldi. Araç sürücülerinin isimlerinin ve araç plakalarının öğrenilemediği kazada, Bitlis ve Siirt istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpıştığı esnada arkadan gelen üçüncü araç da kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Siirt illerindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle uzun bir süre trafiğe kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan Bitlis-Siirt kara yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil 3-sayfa Ulaşım trafik bitlis Yaşam Siirt Kaza

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });