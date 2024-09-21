Bitlis-Siirt Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bitlis-Siirt kara yolunda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerine doğru Bitlis il sınırında meydana geldi. Araç sürücülerinin isimlerinin ve araç plakalarının öğrenilemediği kazada, Bitlis ve Siirt istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpıştığı esnada arkadan gelen üçüncü araç da kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Siirt illerindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle uzun bir süre trafiğe kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan Bitlis-Siirt kara yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - BİTLİS