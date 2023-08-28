Bitlis şehidinin baba evine Türk Bayrağı asıldı

Pençe-Kilit Operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Bünyamin Barlık'ın baba evine Türk Bayrağı asıldı.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Ağustos 2023 tarihinde Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayalıklardan düşerek şehit oldu. Bitlis merkeze bağlı İçmeli köyünde yaşayan şehidin babası köy korucu Servet Barlık'a acı haberi yetkililer verirken, köyün girişine ve şehidin evine Türk Bayrakaları asıldı. Jandarma ekipleri ise köyde güvenlik önlemleri aldı. Şehit helikopterle Bitlis Jandarma Komutanlığına gelirken, Barlık'ın naaşı Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bugün saat 16: 30'de Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak törenin ardından şehit asker son yolculuğuna uğurlanacak. - BİTLİS