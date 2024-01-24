Bitlis Emniyet Müdürlüğü, 737 kamera ile kentin güvenliğini sağlıyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, kentin 253 noktasına kurduğu 737 kamera ile kentin güvenliğini sağlarken, kameralar olayların aydınlanmasında da önemli rol oynuyor.

Güvenlik için 'görünmeyen gözler' olarak nitelendirilen ve Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şubesinden kontrol edilen kameralar, trafik kazaları, asayiş olayları ve plaka tanıma sistemi ile emniyetin gözü kulağı oluyor. Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, suç oluştuktan sonra delillerin toplanarak aydınlatılması ile trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması faaliyetlerinde önemli rol üstlenen kameralar, 7 gün 24 saat düzenli bir şekilde kenti izliyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdür Vekili Komiser Mahmut Aslantaş, gelen ihbarları ve istenen suç delillerini anında değerlendirdikleri termal ve çok yüksek çözünürlükteki kameraların ekiplere büyük katkı sağladığına değinerek, "Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, suç oluştuktan sonra suç delillerinin toplanarak aydınlatılması ile trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması faaliyetlerinde karayolu, meydan, cadde, park gibi kamuya açık alanlarda kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve alt bileşeni olan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) il merkezi ve ilçelerimizde etkin şekilde kullanılmaktadır. İlimizde son yapılan proje ile KGYS nokta ve kamera sayısı artırılmış, 253 noktada 16 adet termal olmak üzere toplam 737 kameraya ulaşılmıştır. Bitlis'te 112, e-posta, KADES, HAYDİ, UYUMA gibi uygulamalar üzerinden gelen ihbarlar anlık olarak haber merkezimize düşmektedir. Burada görevli arkadaşlar ihbarı değerlendirerek, ivedi olarak ekip sevk etmektedir. İhbar gelen adres KGYS kamerası ile kontrol edilmekte ve kayıt altına alınarak oluşan suçların aydınlatılmasında delil olarak kullanılmaktadır" dedi.

PTS sakıncalı plakaları anında merkeze ulaştırıyor

Aslantaş, KGYS'nin alt bileşeni olan PTS'nin il merkezi ve ilçe giriş-çıkışında bulunduğunu hatırlatarak, "PTS ile geçen araçların plakalarını okuyarak anlık sakınca sorgusu yapıyor. Bu kameralar sakınca durumu olan aracın uyarısını anlık olarak haber merkezine ulaştırır ve araç ivedi olarak ekiplere bildirilir. PTS sistemi emniyet kemeri, hız koridoru marifeti ile hız denetimi de yapmaktadır. 2023 yılında ilimizde meydana gelen olayların yaklaşık yüzde 60'ı KGYS ve PTS kameralarının marifeti ile aydınlatılmıştır. Bitlis ilinin güvenliği için görünmeyen gözler olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" diye konuştu. - BİTLİS