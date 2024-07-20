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Bitlis, Diyarbakır ve Bursa'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

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Bitlis merkezli olarak Diyarbakır ve Bursa illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

Bitlis'te, Diyarbakır ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinde yapılan açıklamada; Bitlis merkezli olmak üzere Diyarbakır ve Bursa illerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat timleri destekli operasyon düzenlendiği belirtilerek, "İlimiz merkez 2, Tatvan 6, Ahlat 1, Güroymak 2, Diyarbakır 1 ve Bursa 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 427 gram esrar maddesi, satışa hazır 11 fişek Metamfetamin, 1 fişek eroin ve 3 fişek esrar maddesi ve bir miktar para ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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