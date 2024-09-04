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Bitlis-Baykan yolunda tır devrildi, 100'den fazla hayvan telef oldu

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Bitlis-Baykan yolunda meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü bir tır devrildi ve 100'den fazla hayvan telef oldu. Kazada yaralanan hayvanların bir kısmının kesildiği belirtildi.

Bitlis-Baykan yolunda küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 100'den fazla hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 15.10 sıralarından kara yolu üzerindeki Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Subhi G. yönetimindeki 52 AAK 730 plakalı tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 100'den fazla hayvan telef oldu. Yaklaşık 15 yaralı hayvanın kasap tarafından kesildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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