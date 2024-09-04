Bitlis-Baykan yolunda tır devrildi, 100'den fazla hayvan telef oldu

Bitlis-Baykan yolunda küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 100'den fazla hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 15.10 sıralarından kara yolu üzerindeki Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Subhi G. yönetimindeki 52 AAK 730 plakalı tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 100'den fazla hayvan telef oldu. Yaklaşık 15 yaralı hayvanın kasap tarafından kesildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS