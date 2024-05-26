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Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı

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Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen kaza sonucunda yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeri ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat İnci (38), Ercan Kara (36) ve Muammer Kuçaş (41), olay yerindeki tedavilerinin ardından Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir müddet trafiğe kapanan yol ise alınan güvenlik önlemlerinin ardından yeniden açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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