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Bitlis Ahlat'ta Tır Çarpışması: 2 Yaralı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda geçici bir süreliğine kapanma yaşandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ahlat-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 60 VA 655 plakalı tırın aynı istikamete gitmekte olan plakası öğrenilemeyen bir başka tıra çarpması sonucu iki şoför de yaralandı. Yaralı şoförler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süreliğine kapanırken, olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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