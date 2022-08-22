Bitlis 3. sayfa haberleri | Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi 3. Sayfa Haberleri Bitlis haberi: Bitlis'in Tatvan sahilinde ilk defa denetim yapan Atlı Polis Birliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bitlis'in Tatvan sahilinde ilk defa denetim yapan Atlı Polis Birliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı etkinliklerinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Birliği, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünün isteği üzerine güvenlik denetimi çerçevesinde Tatvan sahilinde devriye gezdi. Tatvan sahilinde gezen Atlı Polis Birliğini gören vatandaşlar ve çocuklar meraklı gözlerle izledi. Kimi vatandaşlar atları severken kimi ise atlı polislerin yanına giderek fotoğraf çektirdi. Tatvan sahilinde dış çekimi yapan gelin ve damat ise atlı birliğin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatvan sahilindeki atlı birlik, sahil boyunca Tatvanlıların merak ve hayranlık dolu bakışları arasında gezdi. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bitlis Tatvan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bitlis 3. sayfa haberleri | Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.