Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 'Arap Tavşanı' tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 'Arap Tavşanı' tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar beldesinde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı bulundu. İhbar üzerine tavşanının bulunduğu alana gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı koruma altına alıp tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirdi. AKÜREM'e teslim edilen Arap Tavşanı, rehabilitasyon sürecinden sonra Doğaya bırakılacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title