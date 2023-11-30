Bitcoin Yatırımı Yüzünden Arkadaşını Dövdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir adam, parasını Bitcoin'de sıfırlayan arkadaşını darp etti. Kaçan şahıs askerlik şubesine sığındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli adam, parasını Bitcoin'de sıfırlayan arkadaşını darp etti. Kaçan şahıs askerlik şubesine sığındı.

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer K. (46), 80 bin TL'sini değerlendirmesi için arkadaşı Hasan Ş.'ye verdi. Hasan Ş. (28), sanal ortamda Bitcoin alarak parayı değerlendirdi. Ancak kısa bir süre sonra para sıfırlandı. Zafer K., arkadaşından parasını geri istedi. Hasan Ş. paranın sıfırlandığını söyleyince küplere binen Zafer K., elindeki demir parçasıyla Hasan Ş.'yi darp etmeye başladı. Kaçan Hasan Ş., yaşanan kovalamaca sırasında askerlik şubesine sığındı. Şahıslar, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. - BURSA