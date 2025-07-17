Bitcoin Dolandırıcılığına 66 Yıl Hapis Cezası İstendi

Erzurum'da Bitcoin'le kar payı elde etme vaadiyle onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran şüpheliler hakkında 5 yılın sonunda istenen ceza belli oldu. Dört şüpheli için toplamda en az 66 yıl hapis cezası istenirken, mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı paralar, enflasyon karşısında büyük ölçüde değer kaybetti.

Erzurum'da mağdurların iddiasına göre, Tuba P., eşi Erkan P., ortağı Seda K. ve Birgül D. aracılığı ile vatandaşlardan para topladı. Kurduğu saadet zinciri ile yatırım yaptıkları parayı değerlendirip, 6 yıl boyunca kar payı dağıtan Tuba P. son aldığı paraların geri ödemesini yapmadı. Tuba P'ye ulaşamayan 16 kişi, 2020 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştu. Onlarca kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı öne sürülen Tuba P. ise hesabının hacklendiğini iddia ederek hiçbir ödeme yapmadan sırra kadem basmıştı.

Geçen süre içinde mahkeme heyetinin değişmesi, görevsizlik verilmesi ve dosyanın istinafa taşınması gibi sebeplerle şüpheliler için yargılanacak mahkeme bulunamamıştı. Son olarak Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılan 4 şüpheli şahıs için savcı mütalaasını verdi. Şüpheliler için istenen ceza 5 yılın sonunda nihayet belli oldu.

Şüpheli şahısların, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan alacakları en az ceza belirlendi. Her bir mağdur için en az 1,5 yıl hapis cezası istendi. Buna göre: Tuba P. hakkında, 16 kişi için toplam 24 yıl hapis cezası istendi.

Erkan P. (Tuba P.'nin eşi) hakkında, 2 kişi için toplam 3 yıl hapis cezası istendi. Seda K. (Tuba P.'nin ortağı) hakkında, 13 kişi için toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Birgül D. hakkında da 13 kişi için yine toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Toplamda, tüm sanıklar hakkında talep edilen en az hapis cezası 66 yıl olarak belirlendi. Mahkeme heyetinin önümüzdeki aylarda karar vermesi bekleniyor.

Paraları pul oldu

Dava dosyasına giren bilirkişi heyet raporunda ise mağdurlar ve sanıkların banka hesapları arasındaki para trafiği detaylı bir şekilde incelenmişti. Mağdurların anapara kayıplarının toplamda 3 milyon 250 bin 100 TL olduğu belirlenmişti. Şahısların kaybettiği paraların yıllar içinde enflasyon karşısında adeta eridiği ortaya çıktı. Buna göre 2020 yılında 3 milyon 250 bin 100 TL'ye 6 kilo altın alınabilirken, aynı parayla 2025 yılında yalnızca 751 gram altın alınabildiği anlaşıldı. - ERZURUM