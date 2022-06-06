Bit pazarı denetlendi - Haberler

Bit pazarı denetlendi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı. Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince; Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında 2 ekip ve zabıta görevlileriyle birlikte denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 26 ayrı satıcı ve toplam 43 şahıs sorgulandı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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