Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

BİSMİL, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzur uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek, 9 paket halinde toplam 26,66 gram metamfetamin maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 paket halinde 1,95 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamada gözaltına alınan toplam 12 kişi, gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Uyuşturucu, Bismil, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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