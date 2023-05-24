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Bismil'de uyuşturucudan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bismil'de uyuşturucudan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik uygulamasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik uygulamasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bismil'de narkotik ekiplerinin okul çevreleri ve parklarda yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 30 gram narkotik madde ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılan 1 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Narkotik Kenevir 3. Sayfa Haberler

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