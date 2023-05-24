Bismil'de uyuşturucudan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik uygulamasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bismil'de narkotik ekiplerinin okul çevreleri ve parklarda yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 30 gram narkotik madde ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılan 1 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR