Bismil'de uyuşturucudan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
3. Sayfa Haberleri
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik uygulamasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik uygulamasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bismil'de narkotik ekiplerinin okul çevreleri ve parklarda yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 30 gram narkotik madde ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılan 1 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa