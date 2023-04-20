Bismil'de trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Batman Karayolu Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Batman istikametine doğru giden 72 AAS 729 plakalı araç, önünde seyir halindeki 72 EF 756 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Batman iline ve Bismil ilçesine sevk edildi. - DİYARBAKIR