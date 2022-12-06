Bismil'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Bismil'de Batman yolu Salat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Renault marka Symbol model 72 AAK 104 plakalı otomobil ile Toyota marka 72 AAL 572 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, çalışmalar sonucu çıkartılarak, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Batman 3. Sayfa Haberler

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